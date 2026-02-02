Perché a Brescia ci sono 185mila case vuote ma la casa comunque non si trova

A Brescia ci sono 185mila case vuote, ma trovare una casa ancora sembra impossibile. Nonostante l’alto numero di immobili sfitti, le persone continuano a cercare invano. La situazione resta complicata e confusa, con pochi spazi disponibili per chi cerca una sistemazione stabile.

C'è qualcosa di lampante, una contraddizione in termini, un ossimoro quotidiano: l'ennesimo della società in cui viviamo. Servono più case, ma ci sono ancora tante case da riempire: c'è un'emergenza abitativa, troppe richieste per troppo pochi appartamenti, ma nello stesso momento gli alloggi vuoti (sfitti) sono sempre più numerosi e sempre più lo saranno, con l'invecchiamento della popolazione, lo svuotamento dei piccoli centri, la riduzione complessiva degli abitanti (è l'inverno demografico). La questione delle abitazioni è più attuale che mai: un dibattito aperto da due secoli, ad oggi irrisolto e in prospettiva irrisolvibile.🔗 Leggi su Bresciatoday.it

