Dopo aver vinto contro Alexander Zverev con un punteggio di 6-3, 6-3, Flavio Cobolli ha mostrato un’emozione intensa, piangendo sul campo. La partita ha visto il giovane tennista ottenere un risultato importante contro uno dei giocatori più quotati del circuito. Cobolli ha dedicato la vittoria a qualcuno, lasciando trasparire un profondo coinvolgimento emotivo. La sfida si inserisce in un contesto di grandi aspettative per la sua carriera.

Flavio Cobolli ha sconfitto Alexander Zverev con il perentorio punteggio di 6-3, 6-3, riuscendo così a battere il numero 3 del mondo, l’uomo che da tempo insegue Jannik Sinner e Carlos Alcaraz nella classifica internazionale. Il tennista italiano ha confezionato una prestazione maiuscola in termini di vincenti e al servizio, annichilendo il padrone di casa e campione in carica in occasione della semifinale del torneo ATP 500 di Monaco. Il 23enne si è letteralmente superato sulla terra rossa della Baviera e si è così qualificato all’atto conclusivo, dove se la vedrà contro lo statunitense Ben Shelton, il quale ha regolato lo slovacco Alex Molcan nell’altra semifinale a senso unico.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Perché Flavio Cobolli ha pianto dopo aver battuto Zverev: la toccante dedica

Notizie correlate

Cobolli piange dopo aver battuto Zverev: il dolore per la scomparsa di Mattia MaselliLe lacrime di Flavio Cobolli dopo aver battuto a Monaco di Baviera il numero 3 del mondo Alexander Zverev: un’emozione che nasce non solo e non tanto...

Flavio Cobolli è in semifinale a Monaco: battuto Kopriva, ora attende ZverevFlavio Cobolli continua la sua corsa sulla terra rossa di Monaco di Baviera e conquista per la prima volta in carriera la semifinale del “BMW Open by...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Flavio Cobolli in crisi: una vittoria in cinque settimane, ripercussione sul ranking ATP. Nuova classifica e possibili sorpassi; Flavio Cobolli è in semifinale a Monaco: battuto Kopriva, ora affronterà Zverev; Atp Monaco, Flavio Cobolli in semifinale; Cobolli sull’effetto Sinner: Con Jannik meno pressione, ma aspettative più alte.

Cobolli, impresa e shock: batte Zverev, poi la dedica in lacrime: Questa vittoria è solo per teIl tennista romano stacca il pass per la finale a Monaco di Baviera dopo aver battuto per la prima volta in carriera il tedesco: ecco chi sfiderà nel match conclusivo ... tuttosport.com

Flavio Cobolli, dalla provincia di Roma alla finale ATP di MonacoFlavio Cobolli è cresciuto a Subiaco, in provincia di Roma: dalle radici laziali alla finale ATP di Monaco, ecco la sua storia sportiva. ilquotidianodellazio.it

Il Tennis del bravo tennista italiano Flavio Cobolli,, può anche piacere a parecchi per il suo stile di gioco in campo come il campione Jannik Sinner, ma diciamoci la verità, è molto redditizio perché in campo, sconcerta i suoi avversari vincendo. Sempre Forza F facebook

Simply stunning An emotional Flavio Cobolli defeats defending champion Zverev 6-3 6-3 to get his first completed win against a top ten opponent #bmwopenbybitpanda x.com