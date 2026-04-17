Flavio Cobolli è in semifinale a Monaco | battuto Kopriva ora attende Zverev

Flavio Cobolli ha raggiunto per la prima volta in carriera la semifinale del torneo ATP 500 di Monaco di Baviera, noto come “BMW Open by Bitpanda”. Dopo aver eliminato Kopriva, il tennista italiano ora si prepara ad affrontare Zverev nella fase successiva del torneo. La partita contro Kopriva ha concluso con la vittoria di Cobolli, che ha così proseguito la sua avventura sulla terra rossa in Germania.

Flavio Cobolli continua la sua corsa sulla terra rossa di Monaco di Baviera e conquista per la prima volta in carriera la semifinale del “BMW Open by Bitpanda”, torneo ATP 500. Il tennista romano, numero 16 del ranking mondiale e quarta testa di serie del tabellone, ha superato con autorità il ceco Vit Kopriva con un netto 6-3 6-2 in meno di un’ora e mezza di gioco. In semifinale, in programma sabato 18 aprile, l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Alexander Zverev, numero uno del seeding e padrone di casa, e Francisco Cerundolo. Per Cobolli si tratta di un altro passo avanti in una stagione già molto positiva. L’azzurro, che nel...🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Flavio Cobolli è in semifinale a Monaco: battuto Kopriva, ora attende Zverev Notizie correlate Leggi anche: Flavio Cobolli in semifinale a Monaco! Solo 5 game lasciati a Kopriva Atp 500 Monaco, Cobolli vola in semifinale: battuto Kopriva in due setFlavio Cobolli conquista un posto nelle semifinali del "BMW Open" , Atp 500 da 2. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Musetti eliminato da Vacherot, fuori anche Cobolli; Flavio Cobolli cade al secondo turno e saluta il torneo di Montecarlo; Montecarlo: Cobolli viene eliminato e litiga con la giudice di sedia; Flavio Cobolli: Con Sinner in Italia anche raggiungere i quarti in uno Slam sembra la normalità. ATP Monaco di Baviera: Cobolli in semifinale, battuto KoprivaTennis - Italiani | Cobolli è il primo italiano a rientrare tra i primi quattro del torneo dopo sette anni. Sabato 18 aprile la terza semifinale della stagione ... ubitennis.com Flavio Cobolli supera Vit Kopriva conquista la semifinale all’ATP 500 di Monaco!Altra buona prestazione da parte del tennista romano, che riscatta così definitivamente la prematura uscita a Montecarlo Flavio Cobolli torna a fare la voce grossa sul rosso e si prende la semifinale ... tennisitaliano.it BMW OPEN ATP500 FLAVIO COBOLLI supera nettamente la sfida contro KOPRIVA e VOLA in SEMIFINALE a MONACO DI BAVIERA ! 6/3 6/2 FORZA FLAVIO ! facebook Terza semifinale della stagione per Flavio Cobolli supera facilmente Kopriva e sfiderà Zverev o F. Cerundolo @BMWItalia x.com