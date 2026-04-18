Per spiegare il riassunto docente taglia i capelli di due alunne in classe

In una scuola, un docente ha tagliato i capelli di due alunne durante le lezioni, affermando di averlo fatto per farsi capire meglio. La scena è stata documentata e ha attirato l’attenzione, portando a un procedimento legale. L’insegnante si è difesa dicendo di aver agito per chiarire un punto, ma al momento questa azione ha comportato l’avvio di un procedimento disciplinare contro di lei.

Si giustifica affermando di aver solo tentato di farsi capire. Le è costato però, per ora, l’avvio di un’indagine interna, la reazione di condanna dei presidi e la 'bocciaturà da parte degli studenti, il gesto di una docente che ha tagliato ciocche di capelli di due alunne in aula per esemplificare le modalità del riassunto. L’episodio choc è avvenuto in una classe di terza media dell’istituto Bellini di Mestre. Due studentesse si sono viste tagliare con una forbice una ciocca di capelli da una professoressa dopo aver chiesto spiegazioni su come svolgere un riassunto. L’insegnante resasi protagonista del gesto era arrivata in quella classe una ventina di giorni fa, con un incarico di supplenza fino alla fine dell’anno scolastico.🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Per spiegare il "riassunto" docente taglia i capelli di due alunne in classe Notizie correlate Insegnante taglia ciocche di capelli a due alunne in classe per "spiegare" un riassunto: l’istituto di Mestre avvia un’indagine internaDue studentesse di una scuola media di Mestre (Venezia) si sono vista tagliare una ciocca di capelli con la forbice da una professoressa, in aula,... “Prof, quanto deve essere lungo il riassunto?”. E la docente taglia una ciocca di capelli a 2 alunne davanti a tuttiMestre (Venezia), 18 aprile 2026 – Quanto deve essere lungo il riassunto? A quella domanda, un chiarimento sulla stesura del testo assegnato come... Altri aggiornamenti Temi più discussi: SHOCK A VENEZIA | Docente taglia i capelli a due alunne in classe per spiegare un riassunto; Edgar Allan Poe: riassunto, tesina sulla letteratura gotica e frasi celebri; Si è spenta Edda, volto gentile in distilleria; Prof taglia i capelli a due alunne delle medie davanti ai loro compagni: Volevo solo farmi capire. Per spiegare il riassunto docente taglia i capelli di due alunne in classeL’episodio choc è avvenuto in una classe di terza media: due studentesse si sono viste tagliare con una forbice una ciocca di capelli da una professoressa dopo aver chiesto spiegazioni su come svolger ... gazzettadelsud.it Prof taglia i capelli a due alunne a scuola per spiegare un riassuntoAvrebbe estratto le forbici dalla tasca tagliando di netto una ciocca di capelli di una decina di centimetri a una prima studentessa, per poi avvicinarsi a un'altra e fare la stessa cosa ... today.it Oggi vi chiedo aiuto per come spiegare ai bambini il vangelo di domani con parole semplici - facebook.com facebook Rovereto, ciclo di incontro per spiegare le ragioni del No al bypass: «Manca il confronto con i cittadini» x.com