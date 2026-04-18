Un giornalista che si occupa di antimafia commenta con amarezza l’assoluzione di un imputato, definendola una sconfitta. Un collega, noto per aver scritto di criminalità organizzata, critica le parole di un altro scrittore, ritenendole gravi e singolari. Secondo lui, le minacce legali, come le cause civili, sono più pericolose di quelle fisiche, poiché possono portare alla fine della sua attività di cronista.

"Le parole di Saviano sono gravi, trovo la sua assoluzione quantomeno singolare. Più di pallottole e attentati sono le minacce bianche, in carta bollata, quelle che rischiano di farci smettere di scrivere di mafia e criminalità". Claudio Cordova è il direttore del Dispaccio, un sito d'informazione che da vent'anni documenta il dominio asfissiante dei boss a Reggio Calabria e dintorni. I suoi libri-inchiesta - il più famoso è Gotha, con la prefazione dell'ex procuratore antimafia Federico Cafiero de Raho - lo rende un bersaglio vivente come Pietro Comito e altri freelance perché racconta come stanno cambiando i clan. Dai pizzini ai post i boss raccattano consensi tra i più giovani, come spiega nel suo ultimo libro Criminalità socializzata.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - "Per noi cronisti che facciamo antimafia la sua assoluzione è una vera sconfitta"

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