L' unica vera sconfitta di Katarina la donna che faceva digerire il socialismo agli americani
Katarina, nota per aver avvicinato il socialismo agli americani, ha vissuto un momento di sconfitta che ha segnato la sua carriera. La sua storia, quella di una donna che ha conquistato i cuori con le sue prodezze sui pattini, si intreccia con eventi che risalgono a circa quarant’anni fa. In quel periodo, il suo nome era al centro di un episodio che ha avuto ripercussioni significative.
Oh Katarina, ma che differenza fa? Parafrasando l'eterna Ornella Vanoni e adattando la sua Valentina al vecchio mondo diviso in due, viene fuori una storia dentro la quale la bellezza e il talento sono l'una la veste indossata dall'altro e viceversa. Il Socialismo Reale tra i capitoli della sua dottrina non aveva previsto che una sua figlia prediletta potesse rappresentare la versione più glamour di esso; l'Occidente capitalista d'altro canto non avrebbe mai immaginato che cotanta grazia potesse arrivare d'Oltrecortina. Sul filo di quel confine danzava Katarina Witt, pattini e sensualità; capace di piroettare tra la Stasi e La Coca Cola, lo Zio Sam e il Capitale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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