Katarina, nota per aver avvicinato il socialismo agli americani, ha vissuto un momento di sconfitta che ha segnato la sua carriera. La sua storia, quella di una donna che ha conquistato i cuori con le sue prodezze sui pattini, si intreccia con eventi che risalgono a circa quarant’anni fa. In quel periodo, il suo nome era al centro di un episodio che ha avuto ripercussioni significative.

Oh Katarina, ma che differenza fa? Parafrasando l'eterna Ornella Vanoni e adattando la sua Valentina al vecchio mondo diviso in due, viene fuori una storia dentro la quale la bellezza e il talento sono l'una la veste indossata dall'altro e viceversa. Il Socialismo Reale tra i capitoli della sua dottrina non aveva previsto che una sua figlia prediletta potesse rappresentare la versione più glamour di esso; l'Occidente capitalista d'altro canto non avrebbe mai immaginato che cotanta grazia potesse arrivare d'Oltrecortina. Sul filo di quel confine danzava Katarina Witt, pattini e sensualità; capace di piroettare tra la Stasi e La Coca Cola, lo Zio Sam e il Capitale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - L'unica vera sconfitta di Katarina, la donna che faceva digerire il socialismo agli americani

Articoli correlati

Il blitz di Trump parla più agli americani che al mondoIl 2026 è iniziato con un'operazione militare statunitense che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro (e della moglie Cilia Flores) e al loro...

Leggi anche: Chloé Zhao è l'unica donna candidata come miglior regista agli Academy Awards di quest'anno