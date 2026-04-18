Il governo ha deciso di non rinnovare il memorandum militare con Israele, previsto per lunedì 13 aprile 2026. La decisione arriva in un momento di difficoltà per le autorità italiane, che avevano concordato la scadenza di questa intesa. La fine del memorandum segna la cessazione di alcune collaborazioni tra le due parti, che erano state stabilite in passato. Nessun altro dettaglio è stato comunicato ufficialmente riguardo alle ragioni di questa scelta.

Lunedì 13 aprile 2026 l’Italia avrebbe dovuto rinnovare automaticamente il memorandum militare con Israele. Ma non l’ha fatto. Una buona notizia per chiunque pensi si debba fare qualunque cosa per fermare il genocidio israeliano in Palestina, oggi allargato al Libano. Ma la domanda è: perché il Governo Meloni ha preso questa decisione? E soprattutto: perché oggi? Tra i Paesi europei l’Italia è quello in cui più ci si è mobilitati per la Palestina e contro il genocidio nel corso dell’ultimo anno. Nell’estate 2025 un sondaggio YouGov per misurare “il sostegno pubblico e la simpatia per Israele” mostrava che solo il 6% degli intervistati rispondeva sì alla domanda “Israele aveva il diritto di inviare truppe a Gaza dopo il 7 ottobre 2023?”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Per me il governo ha deciso di non rinnovare il memorandum militare con Israele perché è in grande difficoltà

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