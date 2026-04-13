Governo Meloni Giorgetti evoca la recessione per la crisi energetica l'Italia rinnova il memorandum militare con Israele

Nelle ultime settimane, il governo guidato da Meloni si è trovato al centro di diverse notizie. Un membro del governo ha parlato di una possibile recessione collegata alla crisi energetica, mentre l’Italia ha rinnovato il memorandum militare con Israele. A livello politico, si sono susseguite discussioni su referendum, dimissioni e tensioni interne, contribuendo ad alimentare l’incertezza sull’andamento dell’esecutivo.

Le notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo referendum, dimissioni e tensioni interne: tra crisi politica, emergenza energetica e frizioni istituzionali cresce l'incertezza sull'esecutivo. Tutti gli aggiornamenti sulla crisi interna al governo dopo i risultati del referendum sulla giustizia.🔗 Leggi su Fanpage.it Giorgetti evoca la recessione, il governo insiste sulla sospensione del PattoPronuncia la parola tabù quasi a ora di cena: "recessione", che "arriverà" se la crisi energetica innescata dalla guerra in Iran non dovesse... Giorgetti evoca la "recessione" e il governo insiste sulla sospensione del patto di stabilitàPronuncia la parola tabù quasi a ora di cena: «recessione» , che « arriverà» se la crisi energetica innescata dalla guerra in Iran non dovesse...