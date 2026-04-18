Due figure del mondo musicale esprimono opinioni diametralmente opposte sull’uso dell’intelligenza artificiale nel settore. Da un lato, un artista ha definito questa tecnologia come un “patto con il diavolo”, mentre dall’altro, un produttore ha affermato che i creativi devono adattarsi ai cambiamenti. Le dichiarazioni sono state fatte in momenti distinti e riflettono posizioni molto diverse sull’impatto dell’intelligenza artificiale sulla musica.

Billy Corgan e Diplo hanno due punti di vista completamente opposti rispetto all’utilizzo sull’intelligenza artificiale nella musica. Ospite del podcast And The Writer Is, Il frontman degli Smashing Pumpkins ha espresso il suo parere sulla crescente importanza dell’AI nell’industria musicale, affermando: “Mi rifiuto, mi rifiuto, mi rifiuto categoricamente di usare l’intelligenza artificiale nella mia creazione musicale.” “Per me è come fare un patto col diavolo. Che si tratti del mito del fuoco prometeico o di qualsiasi altra cosa, per me ti stai letteralmente appoggiando a ciò che ti distruggerà. Punto e basta”. La voce di 1979, ha aggiunto che “la pressione, l’ispirazione, l’introspezione fanno parte del viaggio che un cantautore deve intraprendere .🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Per Billy Corgan l’uso dell’intelligenza artificiale nella musica è come “Fare un patto con il diavolo”, mentre Diplo si esalta: “I creativi devono adattarsi”

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