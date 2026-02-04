Docenti e uso dell’Intelligenza artificiale OCSE | No alla sistematica preparazione dei compiti e nella valutazione Quando è bene usarla?

Docenti e studenti si trovano spesso a confrontarsi con l’uso dell’intelligenza artificiale a scuola. L’OCSE avverte che non bisogna usare l’IA per preparare sistematicamente i compiti o per valutare gli studenti, ma ci sono momenti in cui può essere utile. Molti insegnanti, infatti, hanno iniziato a usare l’IA non per scelta, ma per necessità, come uno strumento di sopravvivenza quotidiana.

Per molti insegnanti l’intelligenza artificiale non è arrivata come progetto, ma come strumento di sopravvivenza. Riassumere un testo, preparare una verifica, riorganizzare materiali già esistenti. Secondo i dati contenuti nell' Education Outlook dell’Ocse, l’uso più frequente dell’IA generativa riguarda proprio queste attività: preparazione delle lezioni, produzione di materiali, supporto alla pianificazione. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

