Il sito di scommesse Pengwin ha commentato la vicenda che coinvolge la Fiorentina e l'attaccante Kean, affermando che il club avrebbe dovuto intervenire dopo le minacce e le allusioni discriminatorie rivolte al calciatore. La polemica è nata sui social e riguarda dichiarazioni attribuite a tifosi o supporter della squadra. Pengwin ha sottolineato che, in situazioni del genere, sarebbe stato opportuno un intervento tempestivo da parte della società.

Non si placa la polemica a distanza tra l’influencer Kristian Pengwin e il calciatore Moise Kean. Dopo una lite avvenuta prima sui social e poi di persona a Firenze, il Pengwin, tipster da oltre un milione di follower, ha definito “gravi e inaccettabili” le “minacce” ricevute dall’attaccante della Fiorentina e della Nazionale. Pengwin ha poi tirato in ballo anche il club viola per la mancanza di “una presa di distanza chiara, un richiamo serio, una stigmatizzazione inequivoca”. Cosa è successo tra Pengwuin e Moise Kean Kean e le minacce a Pengwin Il comunicato di Pengwin Le accuse alla Fiorentina Cosa è successo tra Pengwuin e Moise Kean Partiamo dall’inizio: dopo la sconfitta dell’Italia contro la Bosnia, costata il Mondiale alla nostra Nazionale, Pengwin aveva criticato sui social la prestazione e in generale la stagione di Moise Kean.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Pengwin contro la Fiorentina sul caso Kean, "Da lui minacce e allusioni discriminatorie, doveva intervenire"

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Temi più discussi: Pengwin attacca Kean: Da lui minacce e discriminazioni, Fiorentina doveva intervenire. Il caso; Influencer rivela l'attacco social di Kean: Tu parli troppo, vediamoci e...; Ti ammazzo di botte, ti anniento. Non me ne frega un caz*o: Kean contro Kristian Pengwin. Poi le scuse; Kean contro Pengwin, altro che chiarimento: insulti e rissa sfiorata durante l'incontro. Poi Moise si scusa.

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Osptite del canale Twitch IbizaLoca, @giovannikean ha parlato dell’infortunio del fratello Moise e dell’ormai noto confronto con @ilpengwin andato in scena prima sui social e poi a Le Iene #Fiorentina #Kean #Pengwin #MoiseKean #ForzaViola facebook