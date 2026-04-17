Un influencer ha pubblicato una lunga nota in cui accusa un attaccante della Fiorentina di aver rivolto minacce e allusioni riguardo alla sua presunta non italianità. Secondo quanto riferito, l'influencer sostiene che le parole dell'attaccante sarebbero state gravi e che la società viola avrebbe dovuto intervenire in merito alla vicenda. La questione riguarda direttamente le dichiarazioni fatte durante un episodio recente.

Kristian Pengwin definisce "gravi e inaccettabili" le "minacce" di Moise Kean e torna a condannare quelle che descrive come "allusioni discriminatorie" sulla sua "presunta non italianità". Pengwin, tra i più conosciuti tipster italiani con oltre un milione di followers su Instagram,nei giorni scorsi è stato protagonista di un duro confronto con l'attaccante della Fiorentina e della Nazionale, prima sui social e poi di persona a Firenze in un incontro organizzato da Le Iene. Ora Pengwin - in un lungo comunicato - chiama anche in causa la Fiorentina, dalla quale si sarebbe aspettato "una presa di distanza chiara, un richiamo serio, una stigmatizzazione inequivoca" che non c'è stata.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pengwin: "Da Kean minacce e allusioni alla mia presunta non italianità. La Fiorentina doveva intervenire"

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