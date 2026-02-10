Spaccio di droga all' Elba un arresto e sette indagati | sequestrati cocaina hashish e 4mila euro in contanti

Questa mattina, le forze dell’ordine hanno eseguito un’operazione contro lo spaccio di droga sull’Isola d’Elba. Un uomo è stato arrestato, mentre altre sette persone sono state iscritte nel registro degli indagati. Durante le perquisizioni, sono stati sequestrati cocaina, hashish e circa 4mila euro in contanti. L’indagine, chiamata “El Diablo”, ha smantellato una rete di spacciatori attiva anche fuori stagione, dimostrando che il traffico di droga sull’isola non si ferma mai.

