A Pedaso si aprono nuove candidature in vista delle elezioni comunali del 24 e 25 maggio, con l’ingresso di una terza lista civica chiamata ‘La Rete’. Alla guida del progetto c’è Paolo Marconi, che si propone come candidato sindaco. La formazione si aggiunge alle altre due liste già presenti, ampliando così il panorama politico locale in vista del voto.

Si amplia il quadro delle candidature per le elezioni amministrative in vista del voto del 24 e 25 maggio a Pedaso, con la nascita di una terza lista civica denominata ‘ La Rete ’, guidata dal candidato sindaco, Paolo Marconi. Giornalista e nome dalla lunga storia familiare legata a Pedaso, Marconi presenta l’iniziativa come un progetto costruito attraverso il confronto tra più voci, con l’obiettivo di rinnovare l’azione amministrativa. Dopo una lunga carriera nel mondo dell’informazione, tra Rai, Corriere Adriatico, Ansa e Utet Periodici, il candidato sindaco punta su una squadra composta da volti nuovi alla politica locale, affiancati da competenze tecniche e dal supporto di figure con esperienza.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pedaso al voto, Paolo Marconi si candida a sindaco

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