Aliminusa verso il voto Crocetta Di Pasquale si candida per la poltrona di sindaco
Crocetta Di Pasquale, assistente sociale di 42 anni e attuale vicesindaco, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Aliminusa in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026. La sua decisione è supportata dal gruppo civico “Buongiorno”. La campagna elettorale si avvicina, con la cittadinanza chiamata a scegliere il nuovo primo cittadino.
Ha 42 anni, di professione fa l'assistente sociale ed è il vicesindaco uscente. Crocetta Di Pasquale ha ufficializzato la propria candidatura alla carica di sindaco di Aliminusa, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio 2026, con il sostegno del gruppo civico “Buongiorno.🔗 Leggi su Palermotoday.it
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