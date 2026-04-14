Aliminusa verso il voto Crocetta Di Pasquale si candida per la poltrona di sindaco

Crocetta Di Pasquale, assistente sociale di 42 anni e attuale vicesindaco, ha annunciato la sua candidatura a sindaco di Aliminusa in vista delle elezioni amministrative previste per il 24 e 25 maggio 2026. La sua decisione è supportata dal gruppo civico “Buongiorno”. La campagna elettorale si avvicina, con la cittadinanza chiamata a scegliere il nuovo primo cittadino.