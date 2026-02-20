Pedaso al voto | 6 dimissioni lottizzazione al centro della crisi

A Pedaso, il sindaco si dimette dopo aver denunciato una manovra politica, causata da sospetti di lottizzazione e tensioni tra le parti. La crisi ha portato al commissariamento del Comune, lasciando il paese senza guida. La situazione si è aggravata negli ultimi mesi, quando alcuni consiglieri hanno messo in discussione la gestione dell’amministrazione. Ora, le autorità stanno cercando di ripristinare l’ordine e di riprendere il controllo della situazione. La prossima fase riguarda la nomina di un commissario straordinario.

Pedaso, crisi politica e commissariamento: il sindaco denuncia una manovra strumentale. Pedaso, piccolo comune della provincia di Fermo, è senza amministrazione. Sei consiglieri comunali hanno presentato le dimissioni, determinando la caduta della giunta guidata dal sindaco Vincenzo Berdini e aprendo la strada all’insediamento di un commissario straordinario e a nuove elezioni previste per maggio. L’ex primo cittadino ha denunciato una crisi costruita ad arte in vista del voto, accusando manovre politiche pretestuose e una mancanza di attenzione per il bene comune. Le dimissioni e il commissariamento: una frattura interna.🔗 Leggi su Ameve.eu

