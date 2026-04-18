Pedaggio Milano-Meda il Codacons rompe il silenzio | I cittadini non possono pagare due volte

Il Codacons ha annunciato un intervento formale contro l’introduzione di un pedaggio sulla strada Milano-Meda, affermando che i cittadini non possono sostenere due pagamenti per lo stesso percorso. La questione del pedaggio si lega alla possibile entrata in funzione della Pedemontana, e il fronte contrario si sta ampliando con nuove prese di posizione. La discussione riguarda principalmente le modalità di finanziamento e l’impatto sui cittadini che utilizzano quotidianamente questa strada.

Il fronte del no al pedaggio sulla Milano-Meda continua ad allargarsi. Ora scende in campo anche il Codacons, che annuncia un intervento formale contro l’ipotesi di rendere a pagamento la superstrada con l’entrata in funzione della Pedemontana.L’associazione dei consumatori ha infatti comunicato.🔗 Leggi su Quicomo.it Notizie correlate Milano-Meda, boicottaggio contro il pedaggio: “Inaccettabile far pagare una strada gratuita da 50 anni”Milano-Meda trasformata in Pedemontana: il consigliere comunale invita a boicottare il pedaggio, il sindaco contesta l’iniziativa e spinge piuttosto... Seconda petizione contro il pedaggio sulla Milano-MedaUna nuova petizione per chiedere alla giunta regionale di ritirare il pedaggio previsto sulla tratta B2 di Pedemontana, che insiste sulla Milano-Meda. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Milano-Meda a pagamento: adesso interviene anche il Codacons; Milano-Meda a pagamento? Le 13mila firme e l’intervento del Codacons; Pedemontana: 5 milioni dalla Regione alla Brianza per compensazioni viabilistiche, anche la ciclovia Milano-Meda; I teloni anti-diossina: Da Pedemontana mancanza di cautela. Pedaggio Milano-Meda, il Codacons rompe il silenzio: I cittadini non possono pagare due volteL’associazione dei consumatori scrive a Regione Lombardia e al Ministero chiedendo un tavolo tecnico sul pedaggio. Intanto cresce la petizione online contro la Milano-Meda a pagamento ... quicomo.it Milano-Meda a pagamento? Rivolta con migliaia di firme, cosa sta accadendoQuasi 13mila firme contro il pedaggio sulla Milano-Meda: cittadini e imprese protestano, Codacons chiede intervento a Regione e MIT. monza-news.it PRIVATIZZAZIONE DELLA MILANO-MEDA: SI MUOVE ANCHE IL CODACONS Lo diciamo da tempo, le sorti della Milano-Meda non riguardano solo i Comuni attraversati dalla Superstrada. La Milano-Meda è un asse fondamentale per la mobilità nord-s - facebook.com facebook