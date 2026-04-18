Pd proPal e antifa in piazza a Milano contro la Lega | assalto alla polizia è subito guerriglia

A Milano, durante un corteo contro il raduno dei 'Patrioti europei', sono scoppiate tensioni tra i manifestanti di area antagonista e le forze dell'ordine. Alcuni partecipanti hanno cercato di avvicinarsi alle forze di polizia, che hanno risposto con interventi di contenimento. La situazione è rapidamente degenerata in un episodio di guerriglia urbana, con scontri che hanno coinvolto diversi agenti e manifestanti. La polizia ha effettuato alcuni fermi e disperso il gruppo.

Sono esplose subito le tensioni tra i manifestanti di area antagonista e le forze dell'ordine al corteo contro il raduno dei ' Patrioti europei ' in corso in piazza Duomo. All'angolo tra via Mascagni e via Visconti di Modrone i manifestanti, circa seicento persone, hanno proseguito dritto verso il centro, in largo Toscanini, blindato con i mezzi alari. Incappucciati e coperti da un lungo striscione protettivo con scritto " Ieri partigiani oggi antifascisti ", gli antagonisti in testa hanno lanciato fumogeni e bottiglie di vetro verso le forze dell'ordine, inneggiando cori contro la polizia, che li ha respinti usando gli idranti. "Servi dello Stato" continua a intonare il gruppo.🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Pd, proPal e antifa in piazza a Milano contro la Lega: assalto alla polizia, è subito guerriglia Notizie correlate Leggi anche: Guerriglia Propal alla Stazione Centrale di Milano, scatta la stretta sugli antagonisti del Lambretta Toghe libera tutti, graziati i ProPal dell'assalto alla polizia: "No ai domiciliari, devono studiare"Erano tanti i ragazzi che hanno partecipato alla violenta guerriglia urbana del 22 settembre 2025 alla stazione di Milano dopo una manifestazione per...