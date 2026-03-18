Il 22 settembre 2025, alla Stazione Centrale di Milano, sono avvenuti scontri tra gruppi di antagonisti e forze dell’ordine, portando a una situazione di guerriglia. Il gip ha emesso un provvedimento di stretta nei confronti di alcuni coinvolti, in seguito agli eventi verificatisi in quella giornata. La vicenda ha attirato l’attenzione sul comportamento di alcuni manifestanti presenti in quella zona.

Il 22 settembre 2025, in Stazione Centrale a Milano, è stata guerriglia. È quanto stabilito dal gip Giulia D’Antoni, sostenendo che alcuni dei militanti, durante le manifestazioni a "sostegno del popolo palestinese" e della "spedizione umanitaria internazionale della flotta 'Global Sumud Flotilla'" avrebbero avuto " intento rivoltoso " lasciandosi andare a scene di "vera guerriglia" con "violenza e ribellione" contro la "polizia" attraverso il "lancio" di "oggetti contundenti, sanpietrini, segnaletica stradale". A fronte di questo, la Digos di Milano ha eseguito un'ordinanza a carico di sei antagonisti con misure cautelari di obbligo di firma, divieto di dimora e divieto di uscire nelle ore notturne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Guerriglia Propal alla Stazione Centrale di Milano, scatta la stretta sugli antagonisti del Lambretta

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