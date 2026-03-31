Il 22 settembre 2025, alla stazione di Milano, si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine durante una protesta a sostegno di Gaza e della missione di Flotilla. Numerosi giovani hanno preso parte alla guerriglia urbana, che ha coinvolto anche attacchi alle forze di polizia. Recentemente, alcuni dei coinvolti sono stati giudicati e, in udienza, sono stati concessi loro gli arresti domiciliari, con decisione di non applicare ulteriori misure restrittive.

Erano tanti i ragazzi che hanno partecipato alla violenta guerriglia urbana del 22 settembre 2025 alla stazione di Milano dopo una manifestazione per Gaza e a sostegno della missione di Flotilla. Scontri pesantissimi con la Polizia, danneggiamenti, lancio di sassi, bastonate, calci, pugni. Ieri il gip di Milano Giulia D'Antoni per otto di loro - tutti tra i 20 e i 30 anni - ha disposto altrettante misure cautelari. Ma nessun arresto domiciliare - come era stato invece richiesto dalla pm Francesca Crupi che ha coordinato le indagini della Digos- nonostante le accuse pesanti: resistenza aggravata a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio, tentata rapina, lancio di oggetti a offendere e utilizzo di armi improprie. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Toghe libera tutti, graziati i ProPal dell'assalto alla polizia: "No ai domiciliari, devono studiare"

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