Antisemitismo il Senato approva il ddl Il Pd si spacca | sei riformisti votano Sì contro la linea del gruppo

Il Senato ha dato il via libera al disegno di legge sul contrasto all’antisemitismo con 105 voti favorevoli, 24 contrari e 21 astensioni. Il provvedimento ha suscitato divisioni all’interno del Partito Democratico, con sei esponenti “riformisti” che hanno votato a favore contro la posizione del gruppo. La discussione ha evidenziato tensioni tra i senatori in merito alle scelte di voto.

Primo via libera dell’aula del Senato al ddl sul contrasto all’antisemitismo, approvato con 105 sì, 24 no e 21 astensioni. Il provvedimento, sostenuto in modo compatto dal centrodestra, da Italia viva e da Azione, ha spaccato il Partito democratico: la linea del gruppo era per l’astensione, ma sei senatori dell’area “riformista” hanno votato a favore, tra cui Graziano Delrio, che sul tema aveva presentato una sua proposta di legge non condivisa dai vertici del partito. Oltre all’ex ministro, hanno votato sì Alfredo Bazoli, Pier Ferdinando Casini, Filippo Sensi, Walter Verini e Sandra Zampa. La senatrice Tatjana Rojc, invece, non ha partecipato al voto pur essendo in Aula. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

