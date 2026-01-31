Il Partito Democratico si trova in mezzo a due problemi aperti. A Salerno, Vincenzo De Luca si prepara a scendere in campo da solo alle prossime elezioni comunali, senza più aspettare l’alleanza con il partito. Intanto, a Cosenza, il Pd si divide, con alcuni membri che si allontanano e altri che si oppongono alle decisioni della leadership. Le tensioni tra i vari territori aumentano e il partito sembra sempre più lacerato.

Il Partito Democratico deve affrontare due grane. La prima arriva dal suo “nemico amatissimo”, Vincenzo De Luca, pronto a candidarsi da solo a sindaco alle elezioni di Salerno. La seconda da Cosenza, dove il sindaco Franz Caruso ha effettuato il rimpasto di giunta spaccando in due il partito. Mentre esplodono le contraddizioni a Castellamare di Stabia e in Puglia. De Luca senza limiti. Vincenzo De Luca ha deciso: correrà per diventare sindaco di Salerno. Ruolo che ha ricoperto per ben 15 anni in periodi diversi. Le dimissioni del sindaco Vincenzo Napoli, suo fedelissimo, gli aprono la strada per le elezioni di maggio. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Pd nel panico: De Luca pronto a correre da solo a Salerno, a Cosenza si spacca il partito. Rivolta delle donne dem contro Decaro

Approfondimenti su Salerno Cosenza

De Luca si candida a sindaco di Salerno, dopo le dimissioni dell’attuale primo cittadino, suscitando divisioni all’interno del Partito Democratico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Salerno Cosenza

Argomenti discussi: Statali, merito promosso. E Landini bocciato.

Elkann vende Repubblica a un imprenditore greco vicino al Centrodestra. Panico nel Pd che cerca acquirenti ma non li trovaPanico nel Partito Democratico. John Elkann, grazie agli ottimi rapporti con la presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni e con il ministro del Made in Italy Adolfo Urso (vedi incentivi ... affaritaliani.it

Panico custom instruments di Panico Luca | Ravenna - facebook.com facebook