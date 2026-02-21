San Gimignano in volo! Nasce una nuova area per l’atterraggio di Pegaso

A San Gimignano si inaugura una nuova area per l’atterraggio di Pegaso, dopo aver individuato un terreno pianeggiante vicino al centro storico. La decisione deriva dalla necessità di velocizzare gli interventi di emergenza e garantire sicurezza agli operatori sanitari. La nuova zona, facilmente accessibile e priva di ostacoli, sarà operativa da subito. La mappatura delle superfici idonee ha coinvolto anche i volontari locali, che hanno contribuito alla verifica del terreno.

© Lanazione.it - San Gimignano in volo! Nasce una nuova area per l’atterraggio di Pegaso

San Gimignano avrà una nuova area per l'atterraggio di Pegaso. Il Piano di Protezione civile del Comune approvato e aggiornato nei mesi scorsi registra un ulteriore passo in avanti con la mappatura delle superfici idonee all'atterraggio degli elicotteri di emergenza sanitaria (Z.A.E.), individuate in località Fugnano e operative in orario diurno e notturno. Gli spazi in questione sono stati individuati con la collaborazione della Direzione U.O.C. Elisoccorso ed Emergenza Territoriale 118 dell'Azienda Usl Toscana Sud Est e il personale del Servizio di elisoccorso della base operativa di Grosseto.