Pazzano sfida il sistema | la politica si fa strada tra la gente

Nel centro di Pazzano, lungo il corso Garibaldi vicino al teatro Cilea, si è svolto un incontro tra il movimento La Strada e i cittadini. L’obiettivo era discutere il programma politico in vista delle prossime elezioni comunali. L’evento ha visto la partecipazione di persone che hanno condiviso le proprie idee e preoccupazioni, rendendo il dibattito un momento di confronto diretto tra politica e comunità locale.

Il corso Garibaldi, nei pressi del teatro Cilea, si è trasformato in un centro di dibattito attivo dove il movimento La Strada ha incontrato i cittadini per discutere il programma in vista delle prossime consultazioni comunali. L’iniziativa ha la partecipazione diretta del candidato sindaco Pazzano, che ha cercato un confronto ravvicinato con la popolazione locale attraverso un banchetto informativo che ha attirato numerosi passanti interessati a conoscere le proposte dei candidati al consiglio comunale. Un modello di politica basato sulla prossimità e sul dialogo diretto. L’atmosfera registrata lungo l’asse pedonale del corso Garibaldi ha testimoniato una volontà di ritorno alla dimensione umana della politica, con un gruppo che punta tutto sull’ascolto come strumento operativo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pazzano sfida il sistema: la politica si fa strada tra la gente Focus On del 16 aprile 2026 - L’impegno dell'On. Lomuti (M5S) tra Roma e Basilicata Notizie correlate Elezioni, Pazzano tra la gente sul corso Garibaldi: confronto vivo in vista delle comunaliUn momento di autentica partecipazione civile ha animato il corso Garibaldi, nei pressi del teatro Cilea, dove il movimento La Strada ha promosso un... Depuratore di Ravagnese, La Strada con Pazzano: "Il Comune si costituisca parte civile"Per il consigliere comunale: "La richiesta di costituzione di parte civile è un atto di responsabilità istituzionale verso la città, a tutela...