Depuratore di Ravagnese La Strada con Pazzano | Il Comune si costituisca parte civile

Alla luce del sequestro del depuratore di Ravagnese, La Strada e Saverio Pazzano chiedono che il Comune di Reggio Calabria si costituisca parte civile nell’inchiesta sulla gestione degli impianti di depurazione. La richiesta arriva dopo le indagini in corso e il sequestro che ha sollevato molte preoccupazioni sulla gestione ambientale della città.

Per il consigliere comunale: "La richiesta di costituzione di parte civile è un atto di responsabilità istituzionale verso la città, a tutela dell’interesse pubblico e dei diritti della collettività" Ancora una volta ribadiamo un principio semplice ma decisivo: le istituzioni devono stare dalla parte dei cittadini, soprattutto quando sono in gioco beni comuni essenziali come l’ambiente e la salute. È bene chiarire, infine, che sarà l’indagine in corso a individuare eventuali responsabilità. La richiesta di costituzione di parte civile è un atto di responsabilità istituzionale verso la città, a tutela dell’interesse pubblico e dei diritti della collettività".🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Argomenti discussi: Ora non ne parla più nessuno, la denuncia di Cartisano che scuote le coscienze: Abbiamo appena intitolato il lungomare al capitano De Grazia… · ilreggino.it.

Sequestro depuratore di Ravagnese: La Strada chiede la costituzione di parte civile del ComuneAlla luce del sequestro del depuratore di Ravagnese e dell’inchiesta giudiziaria in corso sulla gestione degli impianti di depurazione cittadini, La Strada, insieme a Saverio Pazzano, chiede con chia ... strettoweb.com

Reggio Calabria, anomalie ai depuratori di Ravagnese e Catona. Veronese: il Comune ha tentato lo scaricabarile, la verità ora emerge con chiarezzaIl sequestro da oltre 10 milioni di euro disposto dalla magistratura per gestione illecita dei depuratori, fanghi smaltiti irregolarmente e scarichi abusivi di liquami in mare a Reggio Calabria confe ... strettoweb.com

L’inchiesta dal Nucleo operativo ecologico dei carabinieri ricostruisce la gestione irregolare dei depuratori di Ravagnese e Catona, con acque reflue non trattate, causando frode all’ente comunale facebook