Elezioni Pazzano tra la gente sul corso Garibaldi | confronto vivo in vista delle comunali

Nel centro della città, nei pressi del teatro Cilea, si è svolto un incontro pubblico promosso dal movimento La Strada, che ha coinvolto numerosi cittadini. L'evento si è tenuto sul corso Garibaldi e ha rappresentato un momento di confronto diretto tra la popolazione e i rappresentanti delle forze politiche in vista delle prossime elezioni comunali. La partecipazione è stata vivace e ha evidenziato l’interesse dei cittadini per il futuro amministrativo della città.

Un momento di autentica partecipazione civile ha animato il corso Garibaldi, nei pressi del teatro Cilea, dove il movimento La Strada ha promosso un incontro pubblico in vista delle prossime elezioni comunali. Un’iniziativa che ha confermato la volontà del gruppo di radicare la propria azione.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Il centrosinistra è vivo...“. La vittoria rilancia il confronto in vista delle comunali 2027 Elezioni comunali, centrosinistra in fibrillazione in vista del confronto ufficialeA Trentola Ducenta la campagna elettorale si accende e il vero spettacolo non è tanto nelle piazze quanto attorno al tavolo politico convocato per... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Comunali, il cammino urbano de La Strada a Pellaro: tra criticità urbane e impegni concreti; Comunali Reggio, ‘La Strada’ incontra i cittadini: appuntamento sul Corso Garibaldi; Comunali, le squadre dei candidati sindaci: ecco quante liste ci saranno; Elezioni comunali, tra lusinghe politiche e fermezza civica Lamberti declina l’invito di Cannizzaro. VERSO LE ELEZIONI | Odontoiatra in pensione, si definisce “freevax” ed è a capo della lista Nova Republica: «Non sto a diktat di partito, solo al volere dei cittadini». Diversamente dagli altri non vuole piazza Giorgione pedonale: «Anzi, facciamo parcheggiare facebook Il ruolo di Mosca nelle elezioni ungheresi e in quelle, imminenti, in Bulgaria: false accuse, articoli manipolativi e focus sull'UE quale «minaccia alla sicurezza» x.com