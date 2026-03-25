Un pensionato di 81 anni è deceduto a seguito di un intervento al cuore presso un ospedale di Padova. La sua morte, avvenuta per choc settico, ha portato l’azienda ospedaliera a versare ai familiari un risarcimento di circa 462.000 euro. La vicenda si è conclusa con un accordo tra le parti.

PADOVA - La morte per choc settico di un pensionato padovano di 81 anni, è costato all’Azienda ospedaliera oltre 462mila euro di risarcimenti danni ai parenti. Così ha deciso il giudice del Tribunale civile Nicoletta Lolli, a seguito della causa intentata dai familiari dell’anziano difesi dall’avvocato Francesco Carrara. I I FATTI Il calvario dell’81enne è iniziato il 23 luglio del 2019, quando è stato ricoverato nell’Unità operativa di Cardiologia per una importante stenosi valvolare mitralica. In quel momento il pensionato era affetto da numerose patologie e il giorno successivo è stato sottoposto al primo esame al cuore. Ventiquattro ore più tardi anche a un ecocardiogramma transesofageo, poi il 27 di luglio a una colonscopia e il 4 agosto a un ecocolordoppler. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Pensionato muore dopo l'intervento al cuore, l'ospedale risarcisce i familiari con 460mila euro

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