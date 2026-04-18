Pavard ha avuto una prestazione deludente nel suo ruolo con il Marsiglia, attirando l’attenzione di Manuel Amoros, ex calciatore. Quest’ultimo ha commentato in un’intervista a La Provence, evidenziando come l’ex difensore dell’Inter, proveniente da un grande club, non abbia ancora mostrato le qualità attese. La sua presenza nel team è stata oggetto di discussione tra gli addetti ai lavori, senza che siano stati registrati miglioramenti nelle sue recenti apparizioni.

di Paolo Moramarco Pavard delude al Marsiglia e a farlo notare è anche l’ex calciatore Manuel Amoros che proprio in merito all’ex Inter si è epresso a La Provence. Il rendimento di Benjamin Pavard, ceduto in prestito dall’ Inter all’ Olympique Marsiglia nelle ultime ore di mercato, continua a far discutere in Francia. Dopo un avvio incoraggiante, il difensore campione del mondo con la Francia nel 2018 ha vissuto un netto calo, diventando bersaglio di critiche da parte di addetti ai lavori e opinionisti. Parallelamente, l’operazione che ha portato Manuel Akanji dal Manchester City all’Inter si è rivelata vincente, con lo svizzero diventato rapidamente un punto fermo della squadra di Cristian Chivu.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Pavard delude, Amoros avverte: «Proveniva da un grande club, ma non ha portato ciò che serviva»

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