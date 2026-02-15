È stato bravissimo con i giocatori più giovani della squadra in particolare con Liam Delap a cui è stata data la responsabilità di brillare e l’ha afferrata con entrambe le mani L’ex stella dell’Hull City parla di ciò che Liam Rosenior ha portato al club
Liam Rosenior ha dimostrato grande abilità nel lavorare con i giovani calciatori dell’Hull City, in particolare con Liam Delap, a cui ha affidato un ruolo importante. Rosenior ha saputo coinvolgere Delap, dando fiducia e responsabilità, e il giovane ha risposto positivamente, dimostrando di saper cogliere l’occasione. Dopo 18 mesi alla guida del club, l’ex difensore ha lasciato un’impronta significativa, anche se il suo incarico è stato breve.
Sito inglese: Il periodo di 18 mesi di Liam Rosenior alla guida dell’Hull City ha segnato il primo lavoro permanente nella dirigenza dell’ex difensore dei Tigers, del Fulham e del Reading e, nonostante il periodo relativamente breve alla guida del club, avrebbe lasciato un ricordo duraturo. Un settimo posto alla fine della stagione 202324 ha visto Rosenior licenziato dal proprietario Acun Ilicali perché i due non erano d’accordo sulla filosofia calcistica del club. Ma il giovane allenatore chiaramente non aveva perso lo spogliatoio, con l’ex terzino destro dei Tigers Cyrus Christie che elogiava l’impatto che Rosenior aveva avuto nel club. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Il livello di controllo e di critica sarà la differenza principale per Liam al Chelsea. Questo è il campionato più importante e tutti stanno guardando David Prutton sulla più grande sfida di Liam Rosenior per il Chelsea
Liam Rosenior si prepara alla sua prima grande prova al Chelsea.
Liam Rosenior il probabile sostituto di Maresca al Chelsea, è uno che ha capito tutto dei calciatori di oggi
Con l’addio di Enzo Maresca, il nome di Liam Rosenior emerge come uno dei potenziali sostituti sulla panchina del Chelsea.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
