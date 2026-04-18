Paura ad Apricena esplode caldaia in un appartamento | ustionati due coniugi
Nel primo pomeriggio di oggi, un'esplosione all’interno di un appartamento alla periferia di Apricena ha causato ustioni a due persone, un uomo e una donna. La vicenda si è verificata intorno alle ore 14, quando una caldaia è esplosa nell’abitazione, provocando un incendio. I coniugi, rimasti leggermente ustionati, sono stati soccorsi dai soccorritori e trasportati in ospedale.
Due persone - marito e moglie - sono rimaste leggermente ustionate nell'incendio verificatosi nel primo pomeriggio di oggi, sabato 18 aprile, all'interno di un appartamento alla periferia di Apricena. A causare l'incendio, secondo una primissima ipotesi, sarebbe stata una fuga di gas dalla.🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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