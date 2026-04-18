Giovedì mattina a Paullo, sette persone tra i 30 e i 73 anni sono state soccorse in piscina dopo aver accusato problemi respiratori e nausea durante il nuoto. Quattro di loro sono state portate in ospedale per accertamenti. L'incidente si è verificato nell'impianto di via San Pedrino, dove si sospetta un'eccessiva concentrazione di cloro nell'acqua. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato conseguenze gravi.

Sette persone, con età compresa tra i 30 e i 73 anni, sono state soccorse giovedì mattina dopo aver manifestato sintomi respiratori e nausea mentre nuotavano nell’impianto di via San Pedrino a Paullo. Il problema, scaturito da un eccesso di cloro nella vasca, ha richiesto l’intervento di ambulanze, polizia locale e vigili del fuoco intorno alle ore 9:56, portando quattro pazienti in ospedale con codice giallo, sebbene nessuno abbia rischiato la vita. Il guasto tecnico che ha alterato la salubrità dell’acqua. L’episodio che ha colpito gli utenti della piscina comunale è riconducibile a un malfunzionamento meccanico specifico. Secondo quanto...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Paullo, panico in piscina: eccesso di cloro e 4 feriti in ospedale

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