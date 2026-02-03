Tom Pidcock ha confermato che correrà al Tour de France 2026. Il ciclista britannico vuole semplicemente godersi la corsa senza troppi fronzoli, come ha detto di recente. Dopo aver conquistato il terzo posto alla Vuelta 2025, Pidcock si prepara a tornare in gara, deciso a mettersi in mostra anche nel grande appuntamento francese. La sua presenza già fa salire l’attesa tra gli appassionati di ciclismo.

Roma, 3 febbraio 2026 - La Vuelta 2025, un po' a sorpresa, ha consegnato al ciclismo un 'nuovo' corridore da Grandi Giri: è il caso di Tom Pidcock, terzo in classifica generale nella corsa spagnola, vinta da Jonas Vingegaard, per una sfida a distanza che si riproporrà al Tour de France 2026. Le dichiarazioni di Pidcock. A confermarlo è proprio il corridore del Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team, che ha nel 13esimo posto del 2023 il miglior risultato alla Grande Boucle: uno score da migliorare magari proprio grazie ai recenti progressi personali e di squadra. "Il Tour de France è la gara più importante al mondo: poter partecipare e cercare di dare il meglio di sé è un onore. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Tour de France 2026, Pidcock conferma la presenza: "Sarò al via per godermela"

Approfondimenti su Pidcock Ciclismo

Il Tour de France 2026 si avvicina, con le squadre pronte a schierare i loro capitani.

Nel 2026, Antonio Tiberi non parteciperà al Giro d'Italia, ma si concentrerà sul Tour de France, senza obiettivi di classifica.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Pidcock Ciclismo

Argomenti discussi: TOUR DE FRANCE 2026. LE WILDCARD ASSEGNATE A TOTALENERGIES E CAJA RURAL-RGA; Tour de France 2026, le WildCard saranno rivelate venerdì 30 gennaio: c’è la sorpresa Caja Rural?; Tour de France 2026: ufficiale la lista delle squadre al via; Tour de France 2026, tutte le Wild Card: sorpresa Caja Rural.

Tour de France 2026, Pidcock conferma la presenza: Sarò al via per godermelaIl britannico, reduce dal sorprendente podio alla Vuelta 2025, non scioglie le riserve sul suo ruolo alla prossima Grande Boucle: L'obiettivo di squadra sarà onorare la gara per provare a guadagnarci ... sport.quotidiano.net

Tour de France 2026, le quote antepost della corsa con Pogacar sempre grande favoritoTour de France 2026, analizziamo le quote per quanto riguarda il vincitore della prossima Grande Boucle con Pogacar sempre favoritissimo ... assopoker.com

L’Étape Mondovì by Tour de France: ecco dove passa la granfondo. SCOPRI LE TAPPE DELLA GRANFONDO - facebook.com facebook