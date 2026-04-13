Di Marco Pd | Maltempo finito ma accessi per Passolanciano-Maielletta ancora chiusi e turismo penalizzato

Dopo le abbondanti nevicate di fine marzo e inizio aprile, gli accessi al comprensorio Passolanciano-Maielletta sono ancora chiusi. La chiusura, che ha interessato anche il weekend di Pasqua, ha avuto un impatto sull’attività turistica locale. Il maltempo si è concluso, ma le restrizioni per l’ingresso rimangono in vigore, continuando a influenzare l’economia della zona.