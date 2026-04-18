Passo falso dell’Union Ma con prova di carattere

L’Union Basket ha subito una sconfitta in trasferta contro una squadra locale in un incontro valido per il turno infrasettimanale, terminato con il punteggio di 74-78. La partita si è svolta con un ritmo sostenuto, presentando momenti di equilibrio e altri di esaltazione da parte di entrambe le squadre. La squadra ospite ha mostrato carattere e ha dimostrato di saper reagire, nonostante la sconfitta finale.

La Union Basket cade sul campo di Livorno nel turno infrasettimanale (74-78), al termine di una gara intensa e dai due volti. Il primo quarto resta equilibrato, ma Livorno chiude avanti 27-23 trascinata dalle triple di Puccioni, mentre Antonini e Falaschi tengono in linea la Union. Nel secondo periodo gli ospiti reagiscono, alzano l’intensità difensiva e trovano il sorpasso con Bogani e Corsi: il 21-16 di parziale vale il 44-43 all’intervallo. La svolta arriva nel terzo quarto, quando Livorno aumenta la pressione e piazza il break decisivo (19-9), con Costaglione protagonista e la Union in difficoltà offensiva. Nell’ultima frazione, però, la capolista rientra con orgoglio: un parziale di 16-2 riporta i pratesi fino al -1 (74-73), ma nel finale mancano i canestri del sorpasso e i locali chiudono sul 78-74.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Passo falso dell’Union. Ma con prova di carattere In her past life,her rival cried over her corpse;reborn,she takes his hand: this time, I choose you! Notizie correlate Union, bella vittoria. Passo falso DragonsL’Union Basket Prato allunga la serie positiva ed il vantaggio sui Dragons al termine della quinta giornata di ritorno, che ha visto il settimo... Leggi anche: Passo indietro dell’Union Brescia. L’Albinoleffe vince 1-0. Gol e highlights Altri aggiornamenti Temi più discussi: Passo falso dell’Union. Ma con prova di carattere; Passo indietro per Crespi, Gori colpevole: le pagelle del Brescia; VIDEO. Lumezzane-Union Brescia 1-0: gol e highlights; Union Brescia, tonfo casalingo: il Renate passa 2-1. Passo falso dell’Union. Ma con prova di carattereLa Union Basket cade sul campo di Livorno nel turno infrasettimanale (74-78), al termine di una gara intensa e dai due volti. Il primo quarto resta equilibrato, ma Livorno chiude avanti 27-23 trascina ... lanazione.it Union, bella vittoria. Passo falso DragonsL’Union Basket Prato allunga la serie positiva ed il vantaggio sui Dragons al termine della quinta giornata di ritorno, che ha visto il settimo successo consecutivo della capolista e la prima battuta ... lanazione.it PASSO FALSO DEL COMO La formazione di Fabregas perde 2-1 contro il Sassuolo e rimane a quota 58 punti. A decidere la gara sono Volpato al 42' e Nzola al 44'. Nico Paz ha accorciato momentaneamente le distanze al 45+2' ma il Como non è riuscito x.com Barletta, Paci: "Tutti aspettano un passo falso nostro, ma chi lo fa è chi crede di aver già vinto" https://tinyurl.com/3efuu4sh facebook