L’Union Brescia subisce una sconfitta per 1-0 contro l’Albinoleffe in una partita giocata a Zanica. La squadra ospite conquista i tre punti grazie a un gol nel corso del primo tempo. I momenti salienti dell’incontro mostrano un Brescia che non riesce a reagire alla rete avversaria e che termina la sfida senza ottenere punti.

Sconfitta di misura per le Rondinelle dopo la vittoria sul Lecco. Le dirette inseguitrici restano comunque a distanza Il Brescia torna da Zanica con una sconfitta inattesa che interrompe l’entusiasmo nato dopo la convincente prova contro il Lecco. Contro l’AlbinoLeffe finisce 1-0: a indirizzare la gara è la rete realizzata da Sali nella seconda parte della ripresa, episodio decisivo di una partita equilibrata e povera di occasioni. In chiave classifica, tuttavia, l’impatto dello stop è limitato: la contemporanea sconfitta del Lecco permette ai biancazzurri di mantenere cinque punti di vantaggio sul terzo posto, ora occupato da Renate e Trento. 🔗 Leggi su Today.it

Serie C, Arzignano-Union Brescia 1-2. Vittoria in rimonta: gol e highlightsIl 2026 dell’Union Brescia comincia nel segno della continuità e della personalità.

Leggi anche: Coppa Italia, Ternana-Union Brescia 4-1. Biancoblù eliminati: gol e highlights

Tutto quello che riguarda Union Brescia

Temi più discussi: Passo indietro dell’Union Brescia. L’Albinoleffe vince 1-0. Gol e highlights; Il Brescia cade in casa dell’AlbinoLeffe: ora è a +5 sul terzo posto; Union Brescia, lunedì nero: sconfitta 2-1 con la Pergolettese; Interviste | Valente: Approccio sbagliato, noi poco veloci. Marrone: Dare di più. Corini: Percepisco entusiasmo.

Passo indietro dell’Union Brescia. L’Albinoleffe vince 1-0. Gol e highlightsSconfitta di misura per le Rondinelle dopo la vittoria sul Lecco. Le dirette inseguitrici restano comunque a distanza ... bresciatoday.it

Il Brescia cade in casa dell’AlbinoLeffe: ora è a +5 sul terzo postoPasso indietro dei biancazzurri: decide il gol di Sali al 73’. A dare una mano all’Union è la sconfitta del Lecco: le inseguitrici più vicine, ora, sono Trento e Renate ... giornaledibrescia.it

Notte da sogno, notte bluceleste FT: #aL - Union Brescia 1-0 (28' st Sali (ALB)) #ForzaScècc #ForzaaL x.com

Bresciaingol. . Albinoleffe-Union Brescia: le formazioni facebook