Corteo per Askatasuna scontri a Torino | manifestanti lanciano petardi e fumogeni la polizia risponde con lacrimogeni – Video

Un corteo a Torino si è trasformato in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. I manifestanti hanno lanciato petardi, fumogeni e altri oggetti, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni. La situazione è diventata tesa e movimentata, con le forze dell’ordine che hanno cercato di bloccare la protesta. Il video mostra chiaramente i momenti più intensi delle tensioni in centro città.

Bombe carta, petardi, bottiglie, fumogeni e fuochi pirotecnici sono stati lanciati dai manifestanti e lacrimogeni sono arrivati in risposta dalla polizia, stretta in un fitto cordone a sbarrare loro la strada. Succede a Torino, dopo che una parte del corteo per Askatasuna è entrato in corso Regina Margherita, dove al numero 47 c’era la sede del centro sociale, sgomberato a dicembre scorso, deviando dal percorso previsto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Corteo per Askatasuna, scontri a Torino: manifestanti lanciano petardi e fumogeni la polizia risponde con lacrimogeni – Video Approfondimenti su Askatasuna Torino Scontri a Torino tra polizia e manifestanti contro lo sgombero di Askatasuna: usati idranti e lacrimogeni A Torino scontri al corteo per Askatasuna sgomberato: manifestanti lanciano bombe carta, idranti in azione A Torino, ieri pomeriggio, sono scoppiati scontri durante il corteo per chiedere la riapertura di Askatasuna. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Askatasuna Torino Argomenti discussi: Torino, movimenti in piazza per Askatasuna; Dallo sgombero di Askatasuna al corteo nazionale: perché a Torino il 31 gennaio sfileranno in 10 mila, cosa chiedono e perché si temono scontri; Askatasuna, il 31 si teme una giornata di violenza a Torino. E in rete tornano a circolare manuali e 'kit anti gas'; Il kit per la guerriglia di Aska & C. Così si preparano gli scontri del 31 gennaio a Torino. Torino, scontri durante il corteo per Askatasuna: lanciate bombe carta, la polizia risponde con i lacrimogeniLa tensione è salita dopo che una parte dei manifestanti sono entrati in corso Regina dove c’era la sede del centro sociale ... quotidiano.net A Torino scontri al corteo per Askatasuna sgomberato: manifestanti lanciano bombe carta, idranti in azioneScontri al corteo a Torino per Askatasuna, il centro sociale chiuso a fine 2025 rimasto attivo per quasi trent'anni ... fanpage.it Corteo per Askatasuna, una marea umana attraversa Lungo Po Cadorna x.com La partecipazione di Avs al corteo di Askatasuna è un fatto gravissimo. Chi dice di rifiutare la violenza non può restare ambiguo: servono scelte chiare e prese di distanza nette. Da che parte stanno Schlein, Renzi e Conte - facebook.com facebook

