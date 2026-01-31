Corteo per Askatasuna scontri a Torino | manifestanti lanciano petardi e fumogeni la polizia risponde con lacrimogeni – Video

Un corteo a Torino si è trasformato in scontri tra manifestanti e forze dell’ordine. I manifestanti hanno lanciato petardi, fumogeni e altri oggetti, mentre la polizia ha risposto con lacrimogeni. La situazione è diventata tesa e movimentata, con le forze dell’ordine che hanno cercato di bloccare la protesta. Il video mostra chiaramente i momenti più intensi delle tensioni in centro città.

Bombe carta, petardi, bottiglie, fumogeni e fuochi pirotecnici sono stati lanciati dai manifestanti e lacrimogeni sono arrivati in risposta dalla polizia, stretta in un fitto cordone a sbarrare loro la strada. Succede a Torino, dopo che una parte del corteo per Askatasuna è entrato in corso Regina Margherita, dove al numero 47 c’era la sede del centro sociale, sgomberato a dicembre scorso, deviando dal percorso previsto. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

