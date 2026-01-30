Niscemi la frana fa ancora paura Il parroco | La gente ha bisogno di conforto

La pioggia che cade incessante da questa notte preoccupa ancora di più i residenti di Niscemi. La frana, che si muove lentamente ma senza sosta, rimane una minaccia concreta. Il parroco del paese dice che la gente ha bisogno di conforto, mentre le autorità monitorano attentamente la situazione. La paura aumenta con il peggiorare delle condizioni meteo.

La pioggia che da questa notte ha ripreso a cadere su Niscemi fa paura. Potrebbe infatti accelerare il movimento della frana che continua lento ma inesorabile. Sabbia e argilla rischiano di inghiottire altre decine di villette e la fascia di sicurezza di 150 m creata ai margini della frana potrebbe non bastare più. Il ministro Musumeci lo ha detto chiaramente, se il fenomeno non si arresta, l’area rossa è destinata ad allargarsi. Il parroco di Niscemi, don Massimo Ingegnoso: “Molti hanno bisogno di conforto perché si sono trovati ad avere tutto e a non avere più nulla, quindi sono rimasti lì i loro affetti, sono rimasti lì tutto ciò che avevano, la loro vita”. 🔗 Leggi su Tv2000.it

La gente di Niscemi si sveglia preoccupata.

La notte a Niscemi è stata movimentata da pioggia intensa e boati che hanno svegliato i residenti.

