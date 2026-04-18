È iniziata la corsa per eleggere la parola giovanile dell’anno, con in lizza due termini: “slayare” e “flexare”. L’iniziativa, che durerà fino a novembre, coinvolge diverse fasi di selezione per individuare il termine più rappresentativo del linguaggio dei giovani nel 2026. La scelta sarà annunciata al termine del periodo di votazioni e analisi.

Chi sarà la reginetta del 2026 dopo chill? Riparte l’iniziativa che da qui a novembre prossimo eleggerà la ’ parola giovanile ’ dell’anno. Il Festival dell’italiano e delle lingue d’Italia – a Siena dal 21 al 24 aprile – lancia la seconda edizione della ’parola giovanile dell’anno’, sviluppata con l’ Accademia della Crusca e Corriere della Sera. Martedì prossimo, dalle 17 alle 19 in Sala delle Lupe a Palazzo Pubblico di Siena, nella cornice di ’Parole in cammino’ sarnno raccolte fra giovani e dulti presenti, le parole (e le espressioni) candidate al titolo di ’parola giovanile’ del 2026. Chi vorrà partecipare potrà presentarsi e registrare un piccolo video in cui dichiari la sua scelta, corredandola di una breve motivazione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parola giovanile dell’anno. In gara ’slayare’ e ’flexare’

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