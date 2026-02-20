A Siena, il termine “scialla” ha ceduto il passo a “chill” come parola giovane dell’anno. Questa evoluzione riflette come le nuove generazioni preferiscano espressioni più internazionali e informali. Tra i giovani, si diffondono anche parole come “clutchare”, “bro” e “maranza”, che spesso lasciano gli adulti confusi. La lingua dei ragazzi si arricchisce di termini che cambiano rapidamente, creando un divario linguistico con le generazioni più adulte. I nuovi vocaboli diventano simbolo di un modo di comunicare diverso e più dinamico.

Siena, 20 febbraio 2026 – Aura, chill, clutchare, boomer, ma anche maranza, virale e gli immancabili bro e fra: sono i termini della distanza ’abissale’ fra genitori e figli, fra l’adulto e quelle generazioni Z e Alpha, che non solo hanno idoli e ideali diversi ma parlano anche lingue diverse. La meraviglia di far rinascere le parole I giovani oggi comunicano mandando messaggini ed emoticon e parlano con termini presi in prestito dal gaming, TikTok e social vari: sono anglicismi, abbreviazioni, crasi di parole, che mutano dal significato semantico originario a quello figurato. Allora se vogliamo accorciare le distanze dovremo imparare a conoscere la lingua dei giovani, a partire da quel termine chill, votato come la ’parola giovane dell’anno’ (2025). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - L’evoluzione della nostra lingua. Superato ‘scialla’, ora si sta nel ‘chill’ E’ la parola giovane dell’anno

“Chill” è la parola giovane dell’anno per l’Accademia della Crusca. Ecco tutte le parole della Gen ZL’Accademia della Crusca ha scelto “chill” come parola giovane dell’anno, riflettendo l’uso diffuso tra le generazioni più giovani.

Chill, la "parola giovane" del 2025Nel 2025, alcune parole hanno definito il linguaggio giovanile, distinguendosi per la loro diffusione e uso quotidiano.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.