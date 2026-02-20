L’evoluzione della nostra lingua Superato ‘scialla’ ora si sta nel ‘chill’ E’ la parola giovane dell’anno
A Siena, il termine “scialla” ha ceduto il passo a “chill” come parola giovane dell’anno. Questa evoluzione riflette come le nuove generazioni preferiscano espressioni più internazionali e informali. Tra i giovani, si diffondono anche parole come “clutchare”, “bro” e “maranza”, che spesso lasciano gli adulti confusi. La lingua dei ragazzi si arricchisce di termini che cambiano rapidamente, creando un divario linguistico con le generazioni più adulte. I nuovi vocaboli diventano simbolo di un modo di comunicare diverso e più dinamico.
Siena, 20 febbraio 2026 – Aura, chill, clutchare, boomer, ma anche maranza, virale e gli immancabili bro e fra: sono i termini della distanza ’abissale’ fra genitori e figli, fra l’adulto e quelle generazioni Z e Alpha, che non solo hanno idoli e ideali diversi ma parlano anche lingue diverse. La meraviglia di far rinascere le parole I giovani oggi comunicano mandando messaggini ed emoticon e parlano con termini presi in prestito dal gaming, TikTok e social vari: sono anglicismi, abbreviazioni, crasi di parole, che mutano dal significato semantico originario a quello figurato. Allora se vogliamo accorciare le distanze dovremo imparare a conoscere la lingua dei giovani, a partire da quel termine chill, votato come la ’parola giovane dell’anno’ (2025). 🔗 Leggi su Lanazione.it
“Chill” è la parola giovane dell’anno per l’Accademia della Crusca. Ecco tutte le parole della Gen ZL’Accademia della Crusca ha scelto “chill” come parola giovane dell’anno, riflettendo l’uso diffuso tra le generazioni più giovani.
Chill, la "parola giovane" del 2025Nel 2025, alcune parole hanno definito il linguaggio giovanile, distinguendosi per la loro diffusione e uso quotidiano.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Il ruolo della simbiosi nell’evoluzione; Nasce Havant: l’evoluzione strategica di SB Italia verso una dimensione globale; Darwin Day a scuola: perché l’evoluzione è la chiave per capire il presente (e il futuro); Dalla scrittura, alla stampa, fino all'intelligenza artificiale: l'evoluzione delle tecnologie che hanno cambiato la nostra comprensione del mondo.
Dalla scrittura, alla stampa, fino all'intelligenza artificiale: l'evoluzione delle tecnologie che hanno cambiato la nostra comprensione del mondoLe grandi innovazioni umane sono state spesso accolte da timore e ritrosia. La nuova sfida è quella di portare l'AI in classe per sfruttare al meglio queste risorse, massimizzandone il potenziale senz ... corriere.it
Discendenza scimmie, stai guardando l’evoluzione al contrarioDimenticate la Marcia del Progresso: la scienza spiega perché non discendiamo dalle scimmie, ma condividiamo un antenato comune. veb.it
Il livello del fiume Akragas ha superato la soglia di guardia a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato nelle scorse ore il territorio comunale. Al momento non si registrano criticità gravi, ma l’evoluzione delle condizioni meteo richiede la massim facebook
Nel 2025 il commercio tra la #Cina e i cinque Paesi dell’Asia Centrale, ha superato per la prima volta i 100 miliardi di dollari segnando un’evoluzione concreta della cooperazione regionale. x.com