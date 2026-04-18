Parma vince a Udine salvezza a un passo

Il Parma ha ottenuto una vittoria importante in trasferta contro l'Udinese con il risultato di 1-0. La partita si è decisa grazie a un gol di Nesta Elphege. Con questa vittoria, il club si avvicina alla possibilità di salvarsi. La sfida si è svolta al Bluenergy Stadium, dove i gialloblù hanno conquistato tre punti fondamentali nel tentativo di mantenere la categoria.

AGI - Colpo esterno del Parma, che ora vede la salvezza ad un passo. I ragazzi di Carlos Cuesta espugnano 1-0 il Bluenergy Stadium contro l' Udinese: decide una rete di Nesta Elphege. La formazione ospite si ritaglia la sua prima occasione dopo appena 3' con un colpo di testa di Circati, che termina di poco alto sopra la traversa. La risposta del club friulano è immediata, poiché al 7' Zaniolo salta Nicolussi Caviglia e lascia partire un mancino, che però è impreciso. Al 18' ci prova Strefezza che, dopo una lunga manovra dei ducali, viene sbilanciato proprio al momento della conclusione. In un primo tempo poco brillante, è l' Udinese ad avere l'occasione più nitida per passare in vantaggio: al 38' Ekkelenkamp mette la palla al centro per Atta, che cerca il tap-in in spaccata, mancando il bersaglio per una questione di centimetri.🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Parma vince a Udine, salvezza a un passo Serie A - Inter: dalle polemiche al +8, Como da Champions Notizie correlate Leggi anche: Parma, un altro passo verso la salvezza: +10 dal terzultimo posto Sampdoria vince con il Padova: rigore di Brunori, blucerchiati a un passo dalla salvezza.La Sampdoria ha superato il Padova per 1-0 al termine di una partita combattuta disputata a Genova, grazie a un calcio di rigore trasformato da... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Udinese-Parma: probabili formazioni e statistiche; Statistiche: l’Udinese insegue il poker, il Parma non vince da febbraio; Gazzetta dello sport: Missione Udinese, superare i 50 punti. Ma c’è il muro Parma; CUESTA: UDINESE, SFIDA NON SEMPLICE. PAREGGI? SE A VOLTE NON SI RIESCE A VINCERE…. Parma vince a Udine, salvezza a un passoAGI - Colpo esterno del Parma, che ora vede la salvezza ad un passo. I ragazzi di Carlos Cuesta espugnano 1-0 il Bluenergy Stadium contro l'Udinese: decide una rete di Nesta Elphege. La formazione osp ... msn.com Serie A, colpo Parma ad Udine: salvezza ad un passoIl Parma vince dopo sei turni senza successi e consolida la sua posizione in Serie A grazie a una rete di Nesta Elphege. L'Udinese incassa un'altra sconfitta casalinga Il Parma di Carlos Cuesta sbanca ... siamolaroma.it Statistiche: l’Udinese insegue il poker, il Parma non vince da febbraio x.com IL RESOCONTO ¦L'ASI Nuoto di Furio Veronesi vince 12 a 10 a Parma l' ultima partita del girone di andata e consolida il 2° posto a soli due punti da Ravenna. Tabellino (2-4;1-3; 3-4; 4-1): Bucci (P) - Savino (P) - Cafà (1) - Bonzagni (1) - Benazzi - Lollini ( - facebook.com facebook