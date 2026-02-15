Sampdoria vince con il Padova | rigore di Brunori blucerchiati a un passo dalla salvezza

La Sampdoria ha conquistato una vittoria contro il Padova grazie a un rigore di Brunori, spingendosi ancora più vicino alla salvezza. La partita si è giocata a Genova, con i blucerchiati che hanno saputo sfruttare un’occasione importante nel primo tempo. Brunori ha realizzato il penalty, dando ai suoi la possibilità di mantenere vive le speranze di rimanere in Serie B. La gara si è rivelata molto combattuta, con il risultato deciso da un episodio decisivo.

Sampdoria batte Padova: Brunori su rigore, la rincorsa alla Serie A continua. La Sampdoria ha superato il Padova per 1-0 al termine di una partita combattuta disputata a Genova, grazie a un calcio di rigore trasformato da Antonio Brunori nel primo tempo. Il successo, il terzo nelle ultime quattro partite, permette ai blucerchiati di agganciare i biancoscudati a quota 29 in classifica, riaccendendo le speranze per una salvezza che, fino a poco tempo fa, sembrava un obiettivo quasi irraggiungibile. La cronaca della partita: un match deciso da un episodio. L'incontro, giocato in condizioni meteorologiche nuvolose con venti a 5. Sampdoria-Padova 1-0: Brunori su rigore, altri tre punti d'oro La Sampdoria ha vinto 1-0 contro il Padova grazie a un calcio di rigore conquistato da Begic e trasformato da Brunori, che ha deciso il match. Sampdoria-Padova (sabato 14 febbraio 2026 ore 15:00): formazioni, quote, pronostici. Blucerchiati in fiducia La Sampdoria ha ottenuto un pareggio contro il Palermo, finendo 3-3, e questo risultato arriva anche grazie a un gol di Tommaso Augello. Serie B: il Venezia batte il Frosinone, ok Palermo e Samp. Pari per lo Spezia; Rinascita Sampdoria ma Gregucci frena: Devo fare il pompiere; SERIE B | Il Padova cade al Ferraris: la Sampdoria vince 1-0 grazie al rigore di Brunori; Modena, continua la maledizione del Braglia: la Samp vince al 90'. Sampdoria, Angelo Gregucci: mancato rosso a Lorenzo Villa per il rigore? Meglio che stia zitto…La Sampdoria vince col Padova per un calcio di rigore su cui Gregucci chiedeva il rosso per Villa, ma poi preferisce tacere nel post partita. Samp alla carica contro il Padova. Gregucci: Si vince con rabbiaSamp alla carica contro il Padova. Gregucci: 'Si vince con rabbia'. Reggiana, Settore Giovanile - La Primavera vince anche a Cittadella, doppio successo in Liguria contro la Sampdoria per Under 16 e Under 15, mentre l'Under 17 è fermata in casa sul 3-3 dai blucerchiati. Under 14 sconfitta di misura dal SanMarinoAcad. Weekend perfetto! Già il fatto che la Sampdoria sia tornata a vincere fuori casa rende il fine settimana felice per i tifosi blucerchiati. Questa volta però ogni partita che si è seguita con un certo interesse, ha dato risultati positivi.