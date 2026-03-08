Parma un altro passo verso la salvezza | +10 dal terzultimo posto

Il Parma prosegue la sua striscia positiva e ottiene il quinto risultato utile consecutivo grazie a un pareggio senza reti contro la Fiorentina. La partita si è conclusa con un 0-0 che permette alla squadra di Cuesta di consolidare il vantaggio sulla zona retrocessione, arrivando a +10 punti rispetto alla Cremonese, che occupa l’ultimo posto in classifica.

Partita brutta ma punto pesante al Franchi. Poche emozioni, Delprato salva su Piccoli, il resto lo fa la paura di vincere della Fiorentina e l'organizzazione dei crociati, al decimo pareggio in stagione Continua la serie positiva del Parma, al quinto risultato utile consecutivo. La squadra di Cuesta torna da Firenze con uno 0-0 che vale un punto pesante che gli consente di allungare ulteriormente sulla terzultima (la Cremonese). La zona rossa è lontana dieci punti e, a dieci partite dalla fine, significa che la missione è stata quasi raggiunta. Dieci sono anche i punti in più rispetto all'anno scorso, crescita certificata.... 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Pianese, settimo risultato utile di fila: "Un altro passo verso la salvezza"Il settimo risultato utile inanellato, l’1-1 dello stadio Cabassi di Carpi, è stato, da parte della Pianese, una prova di maturità.

