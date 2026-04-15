Tentata rapina vicino alla stazione di Parma | due turisti aggrediti arrestati due uomini dalla Polfer

Nella serata dell'8 aprile, due turisti svedesi sono stati aggrediti nei pressi della stazione ferroviaria di Parma durante un tentativo di rapina. La Polizia Ferroviaria è intervenuta prontamente, riuscendo a bloccare e arrestare due uomini coinvolti nell'episodio. La vicenda si è conclusa con l’arresto dei presunti responsabili, mentre i turisti hanno riportato lievi ferite.

Brutta disavventura per due turisti svedesi nella serata dello scorso 8 aprile nei pressi della stazione ferroviaria di Parma, dove hanno subito una tentata rapina poi sventata grazie al tempestivo intervento della Polizia Ferroviaria.Intorno alle ore 23, una pattuglia della Polfer impegnata nei.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Mercato della droga vicino alla stazione, arrestati due pusherI carabinieri della stazione Indipendenza hanno sequestrato 30 dosi tra cocaina, eroina e hashish. Leggi anche: Ragazzino 15enne pugnalato durante rapina, assalito vicino alla stazione di Napoli: è il secondo in due giorni Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Tenta una rapina al supermercato e aggredisce i dipendenti: arrestato in centro a Milano; Tentata rapina in centro, arrestato 18enne, le vittime due agenti fuori servizio; Il sopralluogo, i 3 gruppi, la base affittata a 250mila euro: il piano dei cerignolani per l'assalto al portavalori sull'A1; Tenta la rapina nel supermercato dove ha appena comprato il coltello. Rapina con taglierino. In manette un 28enneArrestato dopo una tentata rapina con taglierino, un 28enne egiziano, senza fissa dimora, è sospettato di aver messo ... ilgiorno.it Spari a Roma, tentata rapina finisce nel sangue. Ferito un uomoDue colpi di pistola, due uomini in fuga e un terzo uomo a terra, sanguinante. Una tentata rapina si è trasformata in una tragedia sfiorata a Roma. È quanto successo nel pomeriggio di oggi, sabato 28 ... romatoday.it Castelfranco Veneto, Riese Pio x | Tentata rapina alla banca, fratelli ai domiciliari: traditi (anche) dal cappellino da pescatore - facebook.com facebook Firenze, accoltellato all'addome durante una tentata rapina: ferito un 56enne x.com