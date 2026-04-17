Conferenza stampa Cuesta pre Udinese Parma | Ci sono alcuni giocatori da valutare per domani Loro senza una vera prima punta? Vi dico questo

Da calcionews24.com 17 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il tecnico dei Parma ha parlato alla vigilia della partita contro l'Udinese, in programma nella 33ª giornata di Serie A. Ha menzionato che alcuni giocatori devono ancora essere valutati per la gara di domani. Inoltre, ha risposto a una domanda sulla mancanza di una vera prima punta nella formazione avversaria. La conferenza stampa si è concentrata su aspetti legati alla rosa e alle possibili scelte per la sfida.

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