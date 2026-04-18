Parma-Napoli 1-1 | Analisi Tecnica e PRM delle gare precedenti

Nella trentaduesima giornata di Serie A, Parma e Napoli si sono affrontate in una partita terminata 1-1. Durante l'incontro sono state registrate diverse occasioni da gol, con alcune conclusioni pericolose dall’interno e intorno all’area di rigore. Le azioni più significative si sono concentrate in varie fasi del match, con un totale di un tiro pericoloso dal lato del Parma e quattro dal Napoli.

Rivisitiamo tecnicamente Parma-Napoli, 1-1, Serie A, Trentaduesima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 1-4; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 1-0; Secondo Tempo, 0-4. Percentuali Realizzative Totali:. 100,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 100,00% – 00,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 00,00% – 25,00%. Primo Tempo (1-0). 1?, Strefezza. Primo Tempo: Parma cinico. Napoli in Possesso sterile. Secondo Tempo (0-1) , 59?, McTominay (Gol, 1-1). 77? A.Santos. 83? Elmas. 90? A. Santos. Nel Secondo Tempo ancora Possesso Napoli.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Parma-Napoli 1-1: Analisi Tecnica e P.R.M. delle gare precedenti Notizie correlate Verona-Napoli 1-2: Analisi Tecnica e P.R.M. delle gare precedentiRivisitiamo tecnicamente Verona-Napoli, 2-2, Serie A, Ventiseiesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di... Napoli-Milan 1-0: Analisi Tecnica e P.R.M. delle gare precedentiRivisitiamo tecnicamente Napoli-Milan, 1-0, Serie A, Trentunesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: SERIE A ENILIVE | PARMA-NAPOLI 1-1; Serie A, Parma-Napoli 1-1: McTominay evita la sconfitta a Conte, l’Inter può scappare; Parma-Napoli 1-1: gol e highlights; Parma - Napoli (1-1) Serie A 2025. Parma-Napoli 1-1, gol e highlights: non basta McTominay, Conte a -9 dall'InterIl Napoli si ferma dopo cinque vittorie di fila: a Parma è solo pari. Pronti e via la partita si accende col gol di Strefezza dopo appena 33 secondi. A quel punto il Parma si chiude e il Napoli spinge ... sport.sky.it Parma-Napoli 1-1, risultato finale della partita di Serie A: McTominay risponde a Strefezza, gli highlightsLa diretta live di Parma-Napoli di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it . Parma-Napoli 1-1, si allontana lo Scudetto dal Napoli. Cucito sul petto lo scorso anno sta per essere strappato dall’Inter che vola a +9. In una stagione complicata e segnata dagli infortuni, il Napoli ci ha provato fino alla fine. É davvero tutto finito Non lo sapp - facebook.com facebook Serie A, la classifica in zona scudetto dopo Parma-Napoli 1-1 x.com