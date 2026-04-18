Napoli-Milan 1-0 | Analisi Tecnica e PRM delle gare precedenti

Nella trentunesima giornata di Serie A, Napoli e Milan si sono affrontate in una partita terminata 1-0 a favore dei partenopei. Durante l'incontro sono state registrate diverse azioni salienti, con conclusioni pericolose provenienti dall’interno o nei pressi dell’area di rigore avversaria. Nei precedenti incontri tra le due squadre, il bilancio complessivo delle azioni salienti si attesta su un totale di 3-2, con diverse occasioni da rete create da entrambe le parti.

Rivisitiamo tecnicamente Napoli-Milan, 1-0, Serie A, Trentunesima Giornata, Azioni Salienti ( conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 3-2; Azioni Salienti:. Primo Tempo, 1-2; Secondo Tempo, 2-0. Percentuali Realizzative Totali:. 00,00% – 00,00%. Percentuali realizzative del Primo Tempo:. 00,00% – 33,00%. Percentuali Realizzative del Secondo Tempo:. 50,00% – 00,00%. Primo Tempo (0-0). 12?, Pavlovic. 22?, Spinazzola. 34?, Nkunku. Primo Tempo: Possesso Napoli. Milan coperto ma insidioso. Secondo Tempo (1-0) , 50?, Giovane. 78?, Politano (Gol, 1-0). Nel Secondo Tempo ancora Possesso Napoli.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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