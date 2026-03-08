Verona-Napoli 1-2 | Analisi Tecnica e PRM delle gare precedenti

Nella partita tra Verona e Napoli, terminata 1-2, si analizzano i dettagli tecnici e le precedenti performance delle squadre. La sfida si è svolta nella 26ª giornata di Serie A, con azioni salienti che includono conclusioni pericolose dall’interno e intorno all’area avversaria. Nelle gare passate, si evidenziano le occasioni più importanti e i momenti chiave di entrambe le squadre.

Rivisitiamo tecnicamente Verona-Napoli, 2-2, Serie A, Ventiseiesima Giornata, Azioni Salienti (conclusioni pericolose dall’interno dell’Area di Rigore avversaria o intorno al Limite della medesima), 3-8; 1', Hojlund (Gol, 0-1). 9', Spinazzola. 22', Elmas. 37', Hojlund. Primo Tempo: Napoli dominante. Ma non riesce a chiudere la gara. Verona in difficoltà. 57', Vergara. 63' Akpa Akpro (Gol, 1-1). 78', Elmas. 85' Giovane. 90', Bowie. 93', Gagliardini. 95', Lukaku (Gol, 2-1). Nel Secondo Tempo reagisce il Verona. Anche grazie all’ennesima, ineffabile, conduzione arbitrale. Napoli, nonostante il tutto, pericoloso. Fino al recupero. Il Direttore Di Gara Colombo? “Vaffa all’Aia” (Mister Conte). 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Verona-Napoli 1-2: Analisi Tecnica e P.R.M. delle gare precedenti Leggi anche: Napoli vs Lazio 0-2: Analisi Tecnica e P.R.M. delle gare precedenti Leggi anche: Napoli-Verona 2-2: Analisi Tecniche e P.R.M. delle gare precedenti Verona-Napoli 1-2: analisi, pagelle e dichiarazioni post partita | Commenti LIVE Contenuti utili per approfondire Verona Napoli 1 2 Analisi Tecnica e P R.... Temi più discussi: Serie A Enilive 2025/26 | Termina 1-2 la sfida al ‘Bentegodi’ contro il Napoli; Lukaku, gol e lacrime: le pagelle di Verona-Napoli; Serie A, Verona-Napoli 1-2: Lukaku toglie Conte dai guai al 96'; Verona-Napoli 1-2, pagelle: Hojlund fa e disfa, Lukaku torna al gol dopo 281 giorni. Akpa-Akpro e veneti commoventi. Verona-Napoli 1-2: video, gol e highlightsCon una rete al 96' di Lukaku (tornato al gol 281 giorni dopo l'ultima volta) il Napoli batte al Bentegodi un ottimo Verona e trova tre punti fondamentali per la corsa Champions. Sblocca Hojlund dopo ... sport.sky.it Verona-Napoli 1-2, Lukaku la riprende nel finale: tre punti per ConteÈ il giorno di Verona-Napoli, match valido per la 27esima giornata del campionato di Serie A. Gli azzurri, ancora in trasferte, sono chiamati a riscattare la sconfitta contro ... ilmattino.it Il confronto tra l’arbitro Colombo e Bowie durante Verona-Napoli L’attaccante dell’Hellas contesta una decisione del direttore di gara, che gli risponde in inglese: “Yes, I am the referee, I choose the foul or not. You play the ball”. Bowie risponde: “Ok”. Haie - facebook.com facebook Verona-Napoli, le pagelle: Lukaku fame da gol vincente, 7. Harroui sbaglia tutto: 4,5 x.com