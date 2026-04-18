Parkinson in crescita Entro il 2040 oltre 600mila casi

Il numero di persone affette da Parkinson in Italia supera i 300.000 e si prevede che questa cifra possa raddoppiare entro il 2040. Secondo le stime, il numero complessivo dei casi nel paese è destinato a superare i 600.000 nel giro di meno di quindici anni. La diffusione della malattia continua a crescere, con impatti significativi a livello sanitario e sociale.

I NUMERI. In Italia si stimano oltre 300mila casi, destinati a raddoppiare in meno di quindici anni. L’11 aprile si celebra la Giornata mondiale del Parkinson, istituita in ricordo del medico britannico James Parkinson, nato nel 1755. Fu lui, nel 1817, a descrivere per la prima volta la malattia nel saggio «An Essay on the Shaking Palsy», chiamandola «paralisi agitante». Parkinson osservò i sintomi di 6 pazienti, gettando le basi di una disciplina neurologica che ancora oggi grazie al neurologo Jean-Martin Charcot porta il suo nome. Oggi il Parkinson è la seconda malattia neurodegenerativa più diffusa al mondo, dopo l’Alzheimer. In Italia si stimano oltre 300mila casi, destinati a raddoppiare entro il 2040.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Parkinson in crescita. Entro il 2040 oltre 600mila casi Notizie correlate Aggressioni in corsia, numeri ancora in crescita: in un anno oltre 500 casi all'interno dell'Ausl RomagnaAggressioni, minacce, violenze verbali e fisiche, danneggiamenti alle strutture: un fenomeno, quello che colpisce gli operatori sanitari e... Allarme salute: 600mila malati entro il 2050La sala della Camera dei Deputati si riempie di un’urgenza silenziosa ma palpabile mentre Edoardo Vincenzo Savarino prende la parola per lanciare un... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Parkinson in crescita. Entro il 2040 oltre 600mila casi; La Malattia di Parkinson come nuova sfida sanitaria; La Giornata Mondiale di Lotta alla Malattia di Parkinson. La testimonianza; 'Sulle tracce di Mr. Parkinson', online noir sulla malattia che rallenta 300mila italiani. Parkinson in crescita. Entro il 2040 oltre 600mila casiL’11 aprile si celebra la Giornata mondiale del Parkinson, istituita in ricordo del medico britannico James Parkinson, nato nel 1755. Fu lui, nel 1817, a descrivere per la prima volta la malattia nel ... ecodibergamo.it Giornata Mondiale del Parkinson: il libro che racconta la storia di tre pazientiLa storia di tre pazienti sono state racchiuse nel primo romanzo noir dedicato al Parkinson e presentato in occasione della Giornata Mondiale ... iodonna.it Giornata della malattia di Parkinson (@GiornataDellaMalattiaDiParkinson) - facebook.com facebook Riccardo Di Teo, da Andria in giro per il mondo a piedi: «Cammino per chi non può più muoversi per colpa del Parkinson» x.com