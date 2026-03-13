Allarme salute | 600mila malati entro il 2050

Durante una seduta alla Camera dei Deputati, Edoardo Vincenzo Savarino ha evidenziato che entro il 2050 si prevede un incremento di circa 600 mila persone affette da determinate patologie. La discussione si concentra sulla crescita di questi numeri, mentre la sala si riempie di rappresentanti e addetti ai lavori che ascoltano attentamente le indicazioni sull’andamento della salute pubblica.

La sala della Camera dei Deputati si riempie di un’urgenza silenziosa ma palpabile mentre Edoardo Vincenzo Savarino prende la parola per lanciare un campanello d’allarme epidemiologico. La data è il 13 marzo 2026 e il messaggio è inequivocabile: entro il 2050, mezzo milione di italiani vivranno con le malattie infiammatorie croniche dell’intestino. Non si tratta di una previsione astratta, ma di uno scenario che richiede un cambio radicale nel modo in cui il Sistema Sanitario Nazionale gestisce i pazienti affetti da patologie come la colite ulcerosa. L’intervento del professore di Gastroenterologia dell’Università degli Studi di Padova non è solo una proiezione statistica, ma un appello all’azione immediata per evitare che il sistema sanitario crolli sotto il peso di questa ondata di pazienti complessi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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