Aggressioni in corsia numeri ancora in crescita | in un anno oltre 500 casi all' interno dell' Ausl Romagna

Nel corso dell'ultimo anno, sono stati registrati più di 500 casi di aggressioni, minacce e violenze all’interno delle strutture dell’Ausl Romagna. Gli episodi coinvolgono operatori sanitari e socio-sanitari e spaziano da atti verbali e fisici a danneggiamenti alle strutture. Il fenomeno si ripete con costanza, senza mostrare segni di diminuzione.