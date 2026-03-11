Aggressioni in corsia numeri ancora in crescita | in un anno oltre 500 casi all' interno dell' Ausl Romagna
Nel corso dell'ultimo anno, sono stati registrati più di 500 casi di aggressioni, minacce e violenze all’interno delle strutture dell’Ausl Romagna. Gli episodi coinvolgono operatori sanitari e socio-sanitari e spaziano da atti verbali e fisici a danneggiamenti alle strutture. Il fenomeno si ripete con costanza, senza mostrare segni di diminuzione.
🔗 Leggi su Riminitoday.it
